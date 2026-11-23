Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LondonMetric Property-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit LondonMetric Property-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die LondonMetric Property-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 53,821 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LondonMetric Property-Aktie auf 1,82 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,95 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 2,05 Prozent.

LondonMetric Property markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at