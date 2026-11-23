LondonMetric Property Aktie
WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713
|LondonMetric Property-Investition im Blick
|
23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte eine LondonMetric Property-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit LondonMetric Property-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die LondonMetric Property-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 53,821 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LondonMetric Property-Aktie auf 1,82 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,95 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 2,05 Prozent.
LondonMetric Property markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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