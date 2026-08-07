M&G Aktie
WKN DE: A2PSZW / ISIN: GB00BKFB1C65
|Rentable M&G-Investition?
|
07.08.2026 10:03:56
FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem M&G-Papier statt. Zum Handelsende standen M&G-Anteile an diesem Tag bei 2,58 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die M&G-Aktie investierten, hätten nun 3 875,969 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 3,64 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 112,40 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,12 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von M&G betrug jüngst 8,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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