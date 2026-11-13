M&G Aktie

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WKN DE: A2PSZW / ISIN: GB00BKFB1C65

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Lukrativer M&G-Einstieg? 13.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&G-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen M&G-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der M&G-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,97 GBP. Bei einem M&G-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 508,246 M&G-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 3,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 686,87 GBP wert. Mit einer Performance von +68,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete M&G eine Marktkapitalisierung von 7,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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