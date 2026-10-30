FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&G-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem M&G-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der M&G-Aktie betrug an diesem Tag 2,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die M&G-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 792,188 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 244,98 GBP, da sich der Wert einer M&G-Aktie am 29.10.2026 auf 3,23 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,45 Prozent vermehrt.

Am Markt war M&G jüngst 7,69 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at