M&G Aktie

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WKN DE: A2PSZW / ISIN: GB00BKFB1C65

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Investmentbeispiel 16.10.2026 10:03:30

FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&G von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in M&G-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.10.2021 wurde das M&G-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das M&G-Papier 1,99 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die M&G-Aktie investiert hätte, hätte er nun 50,188 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (3,11 GBP), wäre die Investition nun 155,88 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,88 Prozent angewachsen.

M&G wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,34 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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