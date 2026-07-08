Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Dividenden-Aktie
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08.07.2026 14:03:19
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von Marks Spencer
Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Marks Spencer am 07.07.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 0,04 GBP. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Marks Spencer zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 77,00 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 27,27 Prozent.
Veränderung der Marks Spencer-Dividendenrendite
Schlussendlich notierte das Marks Spencer-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via London bei 3,83 GBP. Heute wird die Marks Spencer-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Marks Spencer-Papier auswirken. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Das Marks Spencer-Wertpapier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1,29 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1,02 Prozent betrug.
Vergleich von tatsächlicher Rendite und Marks Spencer-Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Marks Spencer via London 14,02 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 52,43 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Marks Spencer
Für das Jahr 2027 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,08 GBP voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,01 Prozent anziehen.
Basisinformationen der Marks Spencer-Aktie
Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Marks Spencer steht aktuell bei 7,894 Mrd. GBP. Das Marks Spencer-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 25,65. 2026 setzte Marks Spencer 17,274 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,13 GBP.
Redaktion finanzen.at
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