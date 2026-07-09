Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Rentabler Marks Spencer-Einstieg?
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09.07.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 10 Jahren eingefahren
Die Marks Spencer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Marks Spencer-Anteile letztlich bei 3,03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,952 Marks Spencer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 3,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,54 GBP wert. Damit wäre die Investition um 23,54 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Marks Spencer eine Marktkapitalisierung von 7,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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