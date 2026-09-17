Marks & Spencer Aktie

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WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Frühe Anlage 17.09.2026 10:03:26

FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marks Spencer gewesen.

Marks Spencer-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Marks Spencer-Anteile 2,20 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 455,166 Marks Spencer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 689,12 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Anteils am 16.09.2026 auf 3,71 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,91 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer belief sich zuletzt auf 7,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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