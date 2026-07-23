FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Marks Spencer-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Marks Spencer-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Marks Spencer-Papier bei 2,04 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Marks Spencer-Aktie investiert, befänden sich nun 4 894,763 Marks Spencer-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (3,97 GBP), wäre das Investment nun 19 412,63 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94,13 Prozent angezogen.

Marks Spencer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,19 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at