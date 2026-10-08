Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Marks Spencer-Investment
|
08.10.2026 10:03:23
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Marks Spencer-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,87 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investierten, hätten nun 258,264 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 3,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 017,05 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 1,70 Prozent vermehrt.
Alle Marks Spencer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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