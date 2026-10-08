FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Marks Spencer-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,87 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investierten, hätten nun 258,264 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 3,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 017,05 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 1,70 Prozent vermehrt.

Alle Marks Spencer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at