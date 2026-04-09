Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Hochrechnung
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09.04.2026 10:03:27
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marks Spencer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Marks Spencer-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Marks Spencer-Papier bei 1,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6 402,213 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 08.04.2026 23 307,25 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,64 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 133,07 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Marks Spencer belief sich zuletzt auf 6,92 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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