FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marks Spencer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marks Spencer-Aktie gebracht.

Marks Spencer-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Marks Spencer-Aktie an diesem Tag 3,30 GBP wert. Bei einem Marks Spencer-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 302,939 Marks Spencer-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 120,57 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Anteils am 28.01.2026 auf 3,70 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 120,57 GBP, was einer positiven Performance von 12,06 Prozent entspricht.

Marks Spencer wurde am Markt mit 7,37 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at