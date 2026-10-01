FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Marks Spencer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Marks Spencer-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Marks Spencer-Papier letztlich bei 3,17 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Marks Spencer-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,579 Marks Spencer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,80 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Papiers am 30.09.2026 auf 3,86 GBP belief. Mit einer Performance von +21,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Marks Spencer betrug jüngst 7,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at