Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Lohnender Marks Spencer-Einstieg?
|
01.10.2026 10:03:17
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Marks Spencer-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Marks Spencer-Papier letztlich bei 3,17 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Marks Spencer-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,579 Marks Spencer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,80 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Papiers am 30.09.2026 auf 3,86 GBP belief. Mit einer Performance von +21,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Marks Spencer betrug jüngst 7,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marks & Spencer plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.09.26
|FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
17.09.26
|FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Marks & Spencer plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marks & Spencer plc
|4,46
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.