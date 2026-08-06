FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marks Spencer von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Marks Spencer-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Marks Spencer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Marks Spencer-Papier letztlich bei 3,08 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investierten, hätten nun 325,113 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 1 331,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,09 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 331,01 GBP entspricht einer Performance von +33,10 Prozent.

Der Börsenwert von Marks Spencer belief sich zuletzt auf 8,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at