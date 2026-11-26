Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Lukrativer Marks Spencer-Einstieg?
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26.11.2026 10:03:22
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marks Spencer von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Marks Spencer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,21 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3 119,229 Marks Spencer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Marks Spencer-Aktie auf 4,45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 871,21 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,71 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Marks Spencer belief sich jüngst auf 9,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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