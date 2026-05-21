Marks & Spencer Aktie

Marks & Spencer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Performance unter der Lupe 21.05.2026 10:03:40

FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marks Spencer von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Marks Spencer-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Marks Spencer-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,75 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 668,802 Marks Spencer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.05.2026 9 300,77 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,49 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 6,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer bezifferte sich zuletzt auf 6,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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