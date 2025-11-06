FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marks Spencer von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Marks Spencer-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marks Spencer-Papiers betrug an diesem Tag 3,98 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 511,301 Marks Spencer-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 668,51 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Anteils am 05.11.2025 auf 3,85 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 3,31 Prozent.

Marks Spencer wurde am Markt mit 7,75 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at