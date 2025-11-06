Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Rentable Marks Spencer-Investition?
|
06.11.2025 10:03:50
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marks Spencer von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Marks Spencer-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marks Spencer-Papiers betrug an diesem Tag 3,98 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 511,301 Marks Spencer-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 668,51 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Anteils am 05.11.2025 auf 3,85 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 3,31 Prozent.
Marks Spencer wurde am Markt mit 7,75 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marks & Spencer plcmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marks Spencer von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.25
|Schwache Performance in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
05.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.25
|LSE-Handel: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
23.10.25
|FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marks Spencer von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.10.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)