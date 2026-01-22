Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Profitables Marks Spencer-Investment?
|
22.01.2026 10:03:51
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Marks Spencer-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,00 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,978 Marks Spencer-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.01.2026 89,79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,60 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,21 Prozent.
Marks Spencer war somit zuletzt am Markt 7,33 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Marks & Spencer plc
Aktien in diesem Artikel
|Marks & Spencer plc
|4,14
|-1,66%
