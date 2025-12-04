Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Frühe Anlage
|
04.12.2025 10:03:38
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marks Spencer von vor einem Jahr bedeutet
Am 04.12.2024 wurde die Marks Spencer-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Marks Spencer-Papier bei 3,98 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hat, hat nun 25,138 Anteile im Depot. Die gehaltenen Marks Spencer-Aktien wären am 03.12.2025 83,58 GBP wert, da der Schlussstand 3,33 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 16,42 Prozent vermindert.
Insgesamt war Marks Spencer zuletzt 6,86 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marks & Spencer plcmehr Nachrichten
|
04.12.25
|FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marks Spencer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet im Minus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
27.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 schwächelt letztendlich (finanzen.at)