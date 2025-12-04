FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marks Spencer von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Marks Spencer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 04.12.2024 wurde die Marks Spencer-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Marks Spencer-Papier bei 3,98 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hat, hat nun 25,138 Anteile im Depot. Die gehaltenen Marks Spencer-Aktien wären am 03.12.2025 83,58 GBP wert, da der Schlussstand 3,33 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 16,42 Prozent vermindert.

Insgesamt war Marks Spencer zuletzt 6,86 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at