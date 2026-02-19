Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
19.02.2026
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Marks Spencer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Marks Spencer-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Marks Spencer-Aktie bei 4,14 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Marks Spencer-Papier investiert hätte, hätte er nun 241,805 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 3,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 960,21 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,98 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Marks Spencer einen Börsenwert von 7,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
