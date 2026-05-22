FTSE 100-Wert Metlen Energy Metals-Aktie: Die Metlen Energy Metals-Dividende im Fokus

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Metlen Energy Metals am 21.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR beschlossen. Die Gesamtausschüttung lässt sich Metlen Energy Metals 214,09 Mio. EUR kosten. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 20,51 Prozent gestiegen.

Dividendenrenditeanpassung

Via ath beendete die Metlen Energy Metals-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 37,96 EUR. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den Metlen Energy Metals-Anteilsschein. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Metlen Energy Metals-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Metlen Energy Metals-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Metlen Energy Metals-Wertpapiers 2,26 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,00 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Metlen Energy Metals-Aktienkurs via ath 157,18 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 172,49 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Metlen Energy Metals

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,50 EUR voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,86 Prozent steigen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Metlen Energy Metals

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Metlen Energy Metals beträgt aktuell 5,469 Mrd. EUR. Metlen Energy Metals verfügt über ein KGV von aktuell 20,10. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Metlen Energy Metals einen Umsatz von 7,107 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 2,20 EUR.

Redaktion finanzen.at