National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Rentabler National Grid-Einstieg?
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18.06.2026 10:04:37
FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden National Grid-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das National Grid-Papier 8,67 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, befänden sich nun 1 153,020 National Grid-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.06.2026 14 020,72 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,16 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,21 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von National Grid belief sich zuletzt auf 60,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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