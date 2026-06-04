National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|National Grid-Anlage unter der Lupe
|
04.06.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen
Die National Grid-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,54 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die National Grid-Aktie investiert hat, hat nun 10,479 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des National Grid-Papiers auf 11,99 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,59 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 59,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu National Grid plc
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12:27
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt mittags (finanzen.at)
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10:04
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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03.06.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
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03.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
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03.06.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.at)
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03.06.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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Analysen zu National Grid plc
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|29.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|29.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|29.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13,98
|0,29%