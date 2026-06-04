National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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National Grid-Anlage unter der Lupe 04.06.2026 10:04:00

FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in National Grid eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die National Grid-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,54 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die National Grid-Aktie investiert hat, hat nun 10,479 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des National Grid-Papiers auf 11,99 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,59 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 59,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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01.06.26 National Grid Sell UBS AG
29.05.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
27.05.26 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 National Grid Overweight Barclays Capital
21.05.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
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