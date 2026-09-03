National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Frühe Anlage
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03.09.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit National Grid-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,52 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die National Grid-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 117,396 National Grid-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 11,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 347,12 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,71 Prozent.
Insgesamt war National Grid zuletzt 58,47 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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