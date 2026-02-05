FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem National Grid-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,92 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 100,827 National Grid-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 288,57 GBP, da sich der Wert einer National Grid-Aktie am 04.02.2026 auf 12,78 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 28,86 Prozent gleich.

Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 62,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at