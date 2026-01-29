National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|National Grid-Investment im Blick
|
29.01.2026 10:03:56
FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
National Grid-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,92 GBP. Bei einem National Grid-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,214 National Grid-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der National Grid-Aktie auf 12,31 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,99 GBP wert. Damit wäre die Investition 37,99 Prozent mehr wert.
Am Markt war National Grid jüngst 60,78 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
