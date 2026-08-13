FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen National Grid-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden National Grid-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,93 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 100,746 National Grid-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (11,97 GBP), wäre die Investition nun 1 205,43 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,54 Prozent vermehrt.

Insgesamt war National Grid zuletzt 59,63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at