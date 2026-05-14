National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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Frühe Anlage 14.05.2026 10:03:37

FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen National Grid-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die National Grid-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,45 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das National Grid-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,830 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 150,95 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Anteils am 13.05.2026 auf 12,76 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,95 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 63,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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