National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Rentabler National Grid-Einstieg?
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06.08.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das National Grid-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,43 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,865 National Grid-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 140,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,88 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40,90 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 59,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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