FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in National Grid-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das National Grid-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,43 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,865 National Grid-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 140,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,88 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 59,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at