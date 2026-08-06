National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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Rentabler National Grid-Einstieg? 06.08.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in National Grid-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das National Grid-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,43 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,865 National Grid-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 140,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,88 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 59,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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