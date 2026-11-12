FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in National Grid-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

National Grid-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des National Grid-Papiers betrug an diesem Tag 11,77 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, befänden sich nun 849,618 National Grid-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 603,23 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Anteils am 11.11.2026 auf 12,48 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 6,03 Prozent.

Der Börsenwert von National Grid belief sich jüngst auf 62,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at