National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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Profitables National Grid-Investment? 10.09.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen National Grid-Investment gewesen.

Am 10.09.2016 wurde die National Grid-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die National Grid-Aktie letztlich bei 9,54 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 048,378 National Grid-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,37 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 914,82 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,15 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte National Grid einen Börsenwert von 57,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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