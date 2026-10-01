FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in National Grid-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die National Grid-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die National Grid-Aktie bei 8,10 GBP. Bei einem National Grid-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 234,752 National Grid-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.09.2026 14 144,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,46 GBP belief. Mit einer Performance von +41,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

National Grid wurde am Markt mit 56,50 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at