WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

Lohnender National Grid-Einstieg? 12.03.2026 10:03:19

FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen National Grid-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden National Grid-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,50 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,529 National Grid-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des National Grid-Papiers auf 13,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,51 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,51 Prozent.

Insgesamt war National Grid zuletzt 66,37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

03.03.26 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
02.03.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
