FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen National Grid-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden National Grid-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,50 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,529 National Grid-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des National Grid-Papiers auf 13,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,51 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,51 Prozent.

Insgesamt war National Grid zuletzt 66,37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at