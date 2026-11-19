National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|National Grid-Investition im Blick
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19.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.11.2023 wurden National Grid-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen National Grid-Anteile letztlich bei 9,19 GBP. Bei einem National Grid-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,881 National Grid-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der National Grid-Aktie auf 12,47 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,63 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,63 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von National Grid belief sich jüngst auf 63,21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu National Grid plc
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19.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.11.26
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19.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
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19.11.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.11.26
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Analysen zu National Grid plc
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|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|05.11.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
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