FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Next-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Next-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 78,13 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Next-Aktie investiert, befänden sich nun 127,992 Next-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 135,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 394,16 GBP wert. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 17 394,16 GBP entspricht einer Performance von +73,94 Prozent.

Zuletzt verbuchte Next einen Börsenwert von 15,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at