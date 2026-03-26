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WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

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Performance unter der Lupe 26.03.2026 10:03:29

FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Next-Investment verdienen können.

Next-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Next-Papier an diesem Tag 77,85 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Next-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,845 Next-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.03.2026 1 545,92 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 120,35 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,59 Prozent gesteigert.

Next markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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