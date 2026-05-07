Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Rentables Next-Investment?
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07.05.2026 10:03:46
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor einem Jahr abgeworfen
Am 07.05.2025 wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 122,95 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,133 Next-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131,75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 071,57 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 7,16 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Next eine Marktkapitalisierung von 14,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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