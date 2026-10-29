Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Next-Anlage unter der Lupe
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29.10.2026 10:03:33
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Next-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Next-Aktie bei 68,22 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 146,585 Next-Aktien. Die gehaltenen Next-Anteile wären am 28.10.2026 22 163,59 GBP wert, da der Schlussstand 151,20 GBP betrug. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 22 163,59 GBP entspricht einer Performance von +121,64 Prozent.
Next markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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