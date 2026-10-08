Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Lohnende Next-Anlage?
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08.10.2026 10:03:23
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Next-Papiers betrug an diesem Tag 76,07 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, hätte er nun 131,458 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Next-Papiers auf 145,75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 159,96 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,60 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Next betrug jüngst 16,65 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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