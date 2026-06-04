Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Lukrative Next-Investition?
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04.06.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Next-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 128,90 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 77,580 Next-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 341,35 GBP, da sich der Wert eines Next-Papiers am 03.06.2026 auf 133,30 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,41 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Next belief sich jüngst auf 15,01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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