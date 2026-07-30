FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Next-Aktien gewesen.

Die Next-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 122,75 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Next-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,147 Next-Anteilen. Die gehaltenen Next-Anteile wären am 29.07.2026 1 236,66 GBP wert, da der Schlussstand 151,80 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,67 Prozent gesteigert.

Der Next-Wert an der Börse wurde auf 17,38 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at