Frühe Anlage 05.03.2026 10:03:31

FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Next-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Next-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 66,20 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,106 Next-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 133,35 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 2 014,35 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 101,44 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Next einen Börsenwert von 15,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

