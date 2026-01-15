FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Next-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Next-Aktie bei 92,52 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,081 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.01.2026 auf 140,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,86 GBP wert. Damit wäre die Investition um 51,86 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Next bezifferte sich zuletzt auf 16,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at