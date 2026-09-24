Next Aktie

Next für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Next-Einstieg? 24.09.2026 10:03:25

FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Next-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 24.09.2025 wurde die Next-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 120,30 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Next-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,831 Next-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,95 GBP, da sich der Wert eines Next-Anteils am 23.09.2026 auf 144,30 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,95 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Next belief sich zuletzt auf 16,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Next PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Next PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Next PLC 168,90 0,45% Next PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen