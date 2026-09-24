Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Rentabler Next-Einstieg?
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24.09.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen
Am 24.09.2025 wurde die Next-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 120,30 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Next-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,831 Next-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,95 GBP, da sich der Wert eines Next-Anteils am 23.09.2026 auf 144,30 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,95 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Next belief sich zuletzt auf 16,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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