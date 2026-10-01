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WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

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Next-Performance 01.10.2026 10:03:17

FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Next-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Next-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Next-Anteile letztlich bei 72,96 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,706 Next-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 2 027,82 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 147,95 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 102,78 Prozent.

Der Marktwert von Next betrug jüngst 16,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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