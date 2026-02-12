FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Next-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Next-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 100,00 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,000 Next-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 272,50 GBP, da sich der Wert eines Next-Anteils am 11.02.2026 auf 127,25 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 27,25 Prozent.

Next erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at