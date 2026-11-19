So viel hätten Anleger mit einem frühen Next-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Next-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Next-Papier bei 138,25 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Next-Aktie investiert hat, hat nun 72,333 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 11 631,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 160,80 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 11 631,10 GBP entspricht einer Performance von +16,31 Prozent.

Jüngst verzeichnete Next eine Marktkapitalisierung von 18,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at