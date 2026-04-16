FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Next-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Next-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.04.2023 wurde das Next-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Next-Anteile bei 65,64 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,235 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 039,91 GBP, da sich der Wert eines Next-Anteils am 15.04.2026 auf 133,90 GBP belief. Damit wäre die Investition um 103,99 Prozent gestiegen.

Am Markt war Next jüngst 15,48 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at