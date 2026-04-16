Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Profitables Next-Investment?
|
16.04.2026 10:03:28
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Next-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 16.04.2023 wurde das Next-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Next-Anteile bei 65,64 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,235 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 039,91 GBP, da sich der Wert eines Next-Anteils am 15.04.2026 auf 133,90 GBP belief. Damit wäre die Investition um 103,99 Prozent gestiegen.
Am Markt war Next jüngst 15,48 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Next PLC
|
16.04.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Next-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.04.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.04.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.03.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.03.26
|LSE-Handel FTSE 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.03.26
|LSE-Handel FTSE 100 mittags leichter (finanzen.at)
|
26.03.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Next PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Next PLC
|154,70
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.