Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Rentables Next-Investment?
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19.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Next von vor 3 Jahren verdient
Next-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 65,78 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Next-Aktie investiert, befänden sich nun 1,520 Next-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Next-Papiers auf 126,70 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,61 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 92,61 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Next eine Marktkapitalisierung von 14,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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