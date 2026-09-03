Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Next-Investition
|
03.09.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Next von vor 3 Jahren verdient
Die Next-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 70,28 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,423 Next-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (151,75 GBP), wäre die Investition nun 215,92 GBP wert. Damit wäre die Investition 115,92 Prozent mehr wert.
Next wurde am Markt mit 17,55 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Next PLC
|
10:04
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Next von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.08.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
25.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
20.08.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.08.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Next PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Next PLC
|178,00
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.