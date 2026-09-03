FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Next von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Next-Investment verdienen können.

Die Next-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 70,28 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,423 Next-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (151,75 GBP), wäre die Investition nun 215,92 GBP wert. Damit wäre die Investition 115,92 Prozent mehr wert.

Next wurde am Markt mit 17,55 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at